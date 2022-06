Hauk warnt vor Waldbrandgefahr

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk warnt angesichts des angekündigten heißen Wochenendes vor zunehmender Waldbrandgefahr. Auch hier in Südbaden. Die Verantwortung trügen alle, so der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Im Wald sollten offene Feuer, Grillen sowie Rauchen unterlassen werden. Laut dem Kommandanten Frank Sütterlin der freiwilligen Feuerwehr in Inzlingen (Kreis Lörrach) begünstigen wenig Regen und extreme Trockenheit die Waldbrandgefahr. Ab Samstag gibt der Deutsche Wetterdienst für ganz Südbaden mindestens die Warnstufe 4, teilweise sogar 5 von 5 aus. Dominik Rotzinger, Kreisbrandmeister in Waldshut spricht von einer sehr ernst zu nehmenden Gefahr. Die höchste Warnstufe gelten demnach für das Wutachtal und die Rheinebene im Kreis Waldshut. Für die Feuerwehr sind Einsätze bei hitzebedingten Waldbränden besonders gefährlich. Die Hitze von Sonne, Feuer und die Arbeit in Vollmontur könne Kreislaufprobleme hervorrufen.