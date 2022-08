Waldbrand am Schluchsee - Ursache unklar

per Mail teilen

Am Montagmittag hat aus bislang unbekannten Gründen ein etwa ein Hektar großes Waldstück am Schluchsee im Schwarzwald gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Etwa 150 Einsatzkräfte der Polizei, des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr aus den Nachbarorten waren bei dem Waldbrand am Schluchsee im Einsatz. Aufgrund der Trockenheit hatte es zunächst nicht genügend Löschwasser gegeben. Bei jedem stärkeren Windstoß wurde das Feuer erneut angefacht.

Rund ein Hektar Wald sind bei dem Feuer am Schluchsee abgebrannt kamera24

Landwirte helfen bei Löscharbeiten

Landwirte aus der Nähe halfen kurzerhand mit, indem sie in Pumpfässern Wasser aus dem Schluchsee zum etwa drei Kilometer entfernten Brandgebiet transportierten. Etwa sechs Traktoren sind im Laufe des Tages mehrmals hin und her gefahren. Am Montagabend war das Feuer größtenteils gelöscht. Eine Brandwache bleibt aber zur Kontrolle über Nacht vor Ort - damit nicht doch nochmal ein Feuer ausbrechen kann.