Schwarzwald: Waldbrand auf dem Kandel unter Kontrolle

Auf dem Kandel im Landkreis Emmendingen ist am Montagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz und hat den Brand inzwischen unter Kontrolle.

Auf dem Kandel brennt der Wald Feuerwehr

Seit etwa 14 Uhr brennt es im Wald oberhalb der Langeckhütte auf dem 1.241 Meter hohen Kandel bei Waldkirch. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Straße auf den Kandel ist wegen der Löscharbeiten gesperrt. Das unwegsame Areal erschwere die Löscharbeiten.

Die Feuerwehr bekämpft Flammen im Wald auf dem Kandel Feuerwehr Waldkirch

Einsatz von Löschflugzeugen nicht möglich

Dem SWR sagte der Feuerwehrsprecher auch, dass die Wasserversorgung im betroffenen Gebiet sehr schwierig sei, da das Gelände dort sehr steil ist. Der Einsatz von Löschflugzeugen sei nicht möglich, so der Sprecher, denn es gibt in der Region keinen See oder Gewässer, wo ein solches Flugzeug Wasser aufnehmen und auf den Berg zu transportieren könnte. Zum anderen tragen die Einsatzkräfte auch bei der derzeitigen Hitzen aus Sicherheitsgründen sehr dicke Einsatzanzüge. Sie müssen also nicht nur mit Löschwasser, sondern auch mit Trinkwasser versorgt werden. Darum kümmert sich das DRK. Berichte über Verletzte gibt es aktuell nicht.

Dürre und staubtrockene Böden erhöhen das Brandrisiko

Die Brandursache ist noch unklar. In rund einem Kilometer Entfernung zum Feuer war im Wald etwa zeitgleich ein Schlepper in Brand geraten. Ob das in Zusammenhang mit dem Waldbrand steht, ist unklar. Landesweit ist die Waldbrandgefahr wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit weiterhin hoch.