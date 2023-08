"Die Gefahr ist der Mensch, nicht das Wetter"

In einem Wald bei Offenburg hat es am Mittwoch gebrannt. Das Ganze ging noch einmal glimpflich aus. Doch das Waldbrandrisiko ist hoch in Südbaden.

Großeinsatz im Ortenaukreis: Rund 80 Feuerwehrleute haben am Mittwoch einen Waldbrand im Offenburger Ortsteil Zell-Weierbach gelöscht.

Schon von der B3 aus ist der Rauch zu sehen über einem Waldstück im Offenburger Ortsteil Zell-Weierbach. Anrufer aus Durbach und Fessenbach melden den Brand gegen 17:20 Uhr, und auch eine Polizeistreife wird auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Sie kann das Feuer lokalisieren und lotst die Feuerwehr zum Einsatzort.

Es ist ein Bodenfeuer an einem Hang. 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Durbach, Ohlsbach, Achern, Kehl und Offenburg rücken an. Mehrere Tanklöschfahrzeuge stellen die Versorgung mit Löschwasser sicher. Eine Drohne liefert den Helfern Bilder aus der Luft. Auch ein Polizeihubschrauber kreist über dem Brandort. Vier Stunden dauert der Einsatz. Die Helfer können die Ausbreitung des Feuers verhindern. Am Ende sind rund 200 Quadratmeter Fläche betroffen.

Waldbrandgefahrenindex stuft mehrere Gebiete hoch

Es ist noch einmal gut gegangen in Offenburg Zell-Weierbach. Doch das Risiko für einen größeren Brand in den südbadischen Wäldern ist vielerorts gerade wieder hoch. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes stuft am Donnerstag mehrere Gebiete in Südbaden in die höchste Gefahrenkategorie ein, die Kategorie fünf.

Glimpflich ausgegangen ist ein Brand an diesem Hang in Offenburg Zell-Weierbach. Feuerwehr Offenburg

Es sind Gebiete bei den Messstellen Wutöschingen-Ofteringen (Landkreis Waldshut) und Rheinfelden (Landkreis Lörrach) sowie Freiburg und Buchenbach (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Im Ortenaukreis gilt für die Messstelle Wolfach die zweithöchste Risikostufe (Kategorie vier), weiter südlich gilt das zum Beispiel für die Stationen Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald) und Emmendingen-Mundingen (Landkreis Emmendingen).

Index allein genügt nicht zur Beurteilung

Für den Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes würden Faktoren wie Niederschlagsmengen, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit und die Sonnenscheindauer gemessen, erklärt Walter Voß vom Ortenauer Amt für Waldwirtschaft. Diese Werte könnten aber lokal stark variieren. So könne das tatsächliche Risiko an einer Messtelle mit Südausrichtung ein ganz anderes sein als am Berghang gegenüber.

Laut Voß werden zur Beurteilung der örtlichen Waldbrandgefahr deshalb weitere Informationen herangezogen - etwa Berichte der örtlichen Förster, der Dürremonitor des Helmholtz Instituts, aber auch die 16-Tage-Wetterprognose.

Viele dieser Indikatoren ergäben gerade ein ungünstiges Bild. Förster würden von stark ausgetrockneten Böden berichten, trotz der jüngsten Regenperiode. Selbt moosige Waldböden seien vielfach nur oberflächlich durchfeuchtet. "Vielerorts reicht das nicht mal bis in Spatentiefe", sagt Voß.

Zigaretten oder Feuer sind häufig Brandursache

Im Ortenaukreis gebe es zudem Gebiete, wie das Renchtal, denen der hohe Anteil an Fichten und Tannen zum Nachteil gereicht. "Dort haben wir sehr starke Trockenschäden und dadurch im Wald sehr viel brennbares Material", so Walter Voß. In Gebieten mit vielen Laubbäumen werde der Boden besser beschattet, was vor Austrocknung schütze.

Insgesamt gibt Voß aber zu bedenken: "Die Gefahr ist der Mensch, nicht das Wetter." Fälle, in denen ein Blitz einen Waldbrand auslöse, seien sehr selten. In der Regel seien es weggeworfene Zigaretten oder der unachtsame Umgang mit Feuer.