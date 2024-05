Seit ein paar Wochen ist keine Laterne mehr vor ihnen sicher. Manche Laternen sehen schon aus wie Schaschlik-Spieße, weil jede Liste ihr Wahlplakat noch von unten dazu schiebt. Nirgendwo im Land gibt es mehr Wahllisten als in Freiburg. Da hängen sie jetzt also rum und erregen Aufmerksamkeit und wenn ich da so hingucke, dann kann ich nicht anders, dann kommen da einfach alle diese Fragen und ich bin heilfroh, dass ich sie in der Bildergalerie los werden kann….

Wie kann es sein, dass ich "Junges Freiburg" heiße, mein Wahlplakat aber so alt aussieht als wären sie von der…? SWR ...CDU. Wie schnell kann sich die CDU-Klientel an Lederjacken und das neue Türkis gewöhnen? Und wäre es nicht sicherer, man wäre da so konservativ wie die… SWR ..SPD. Da fehlt doch nur noch der Spruch "Keine Experimente". Muss die SPD eine Revolution befürchten, wenn sie ROT als Vereinsfarbe abschafft? SWR Ist die FDP auf den Hund gekommen? Kann man eigentlich auch den Hund wählen? Oder ist das Thema passives Wahlrecht für Hunde nicht eher was für 'ne kleinere Partei? SWR Wie schaffen die das eigentlich immer wieder, sooo lustig zu sein? Macht das Hoffnung? SWR Oder lass ich mich lieber von dieser Bullerbü-Idylle beruhigen? SWR Gibt es Populismus auch in gut? SWR Wie kann es sein, dass zwei Buchstaben ausreichen, um mein ganzes Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen? Wieviel Punkte gibt es eigentlich für „HÄ“ bei Scrabble? SWR