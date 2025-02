Ein enges Rennen im Wahlkreis Freiburg? Der Wahlkreis Lörrach-Müllheim am Ende ohne Abgeordnete in Berlin? Wer folgt in Offenburg auf Wolfgang Schäuble? Die Ausgangslage und mögliche Szenarien.

Sendung am Sa. , 22.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - SWR Regional-Nachrichten