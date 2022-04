Der Liberale Emmanuel Macron ist als französischer Präsident wiedergewählt worden. Im Vorfeld gab es auch im benachbarten Südbaden Sorgen, dass seine rechtspopulistische Herausforderin Marine Le Pen gewinnen könnte.

Laut Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend setzte sich Emmanuel Macron deutlich gegen die EU-Kritikerin Marine Le Pen durch. Nach Angaben der Sender "France 2" und "TF1" kam Macron auf etwa 58 bis 58,2 Prozent der Stimmen, Le Pen auf 41,8 bis 42 Prozent.

Macrons Sieg ist vor allem als Niederlage Le Pens zu verstehen. Denn viele Franzosen waren mit seiner ersten Amtszeit unzufrieden. Etliche Parteien hatten nach der ersten Wahlrunde dazu aufgerufen, eine Mauer gegen Rechts zu bauen und eine Präsidentin Le Pen, die trotz betont gemäßigteren Auftretens weiterhin extrem rechte Positionen vertritt, durch eine Stimme für Macron zu verhindern.

Südbadische Politiker erleichtert

Das Wahlergebnis wurde nicht nur in Baden-Württembergs Nachbarregion, dem Elsass, mit Spannung erwartet. Auch in Südbaden, nahe an Frankreich, blickte man mit Sorge zum Nachbarn. Umso erleichterter fielen dort erste Reaktionen aus. Freiburgs Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer (parteilos) zeigte sich erfreut darüber, dass Frankreichs bisheriger Präsident Macron die Stichwahl gegen Le Pen gewonnen hat. Dieser Wahlerfolg sei besonders wichtig für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wie beispielsweise bei der Bahnstrecke Freiburg/Colmar, sagte Schäfer am Abend dem SWR. Macron sei auch ein Politiker, der sich klar zu Europa bekenne und für Demokratie in der EU stehe. Dies sei angesichts des Krieges in der Ukraine von großer Bedeutung, so Schäfer.

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) sagte dem SWR, ihm sei der sprichwörtliche Stein vom Herzen gefallen. Gerade im Dreiländereck brauche es einen grenzüberschreitenden Dialog, daher sei das Resultat ungemein wichtig, so Horn.

Der Vizepräsident des Oberrheinrates Josha Frey (Grüne) sieht Marcons Wahlsieg als Erleichterung für das Dreiländereck, aber auch Europa. Wäre die Wahl anders ausgegangen, hätte man sich in einer nächsten Krise befunden, warnte Frey im SWR. Mit dem Wahlsieg Marcons könne man in der Grenzregion Deutschland-Frankreich weiterarbeiten.