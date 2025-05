Waffen- und Messerverbotszone am Stühlinger Kirchplatz

Auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg kam es im vergangenen Jahr zu elf Messerangriffen und 19 weiteren Taten mit Messern. Um diese Form der Kriminalität einzudämmen, will die Stadt auf dem Kirchplatz, dem umfassenden Park und den angrenzenden Schulhöfen eine Waffen- und Messerverbotszone einrichten. Wer sich nicht an das Verbot hält, dem droht ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Noch ist die Verordnung allerdings nicht in Kraft. Oberbürgermeister Martin Horn wartet auf die Freigabe einer angekündigten Verordnung der Landesregierung.