Im Europapark in Rust hat eine Achterbahn angehalten, weil ein Sensor der Steuerung unerwartet belegt war. Laut TÜV Süd sind Achterbahnen in Deutschland sehr sicher. Wie seht ihr das - seid ihr Achterbahn-Junkies oder bleibt ihr lieber mit den Füßen am Boden?

In unserem Wochenrückblick schauen wir auf die Top-Themen der Woche. Vertraut ihr der Sicherheit von Achterbahnen? Boah, lass mal. Das ist mir doch zu heikel. Gar kein Problem. Ich vertraue den Sicherheitskontrollen. Ich hab Höhenangst. In eine Achterbahn bekommen mich keine zehn Pferde. Da habe ich mir bisher noch nie Gedanken drüber gemacht.