Vorstellung Modernes Waldbrandmanagement BaWü

In den letzten 12 Monaten gab es weltweit verheerende Feuer. In Sibirien, in Portugal, in Frankreich und zuletzt in Chile und vergangenes Jahr in der Sächsischen Schweiz und in Brandenburg. Mit dem Klimawandel ist keine Region mehr sicher vor Waldbränden. Darauf will man sich auch in Baden-Württemberg vorbereiten, zumal es 2022 auch im Schwarzwald gebrannt hat. Unter anderem sollen Forst und Feuerwehr enger zusammenarbeiten. Gabi Krings über modernes Waldbrandmanagement im Land, das die Forstliche Versuchsanstalt in Freiburg vorgestellt hat.