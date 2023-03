Freiburg im Fußball-Fieber: Am Abend steht für den SC Freiburg das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Juventus Turin an. Auch Tausende Turin-Fans sind in der Stadt.

Nur noch wenige Stunden bis zur Partie des SC Freiburg gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin: Um 18:45 Uhr ist Anpfiff, der SWR überträgt das Spiel im Audio-Livestream. Etwa 1.700 Juventus Turin-Anhänger aus dem Piemont sind offiziell für das Spiel zugelassen. Viele von ihnen sind seit Mittwochabend in Freiburg unterwegs, erkunden die Stadt und genießen das frühlingshafte Wetter. Vor dem großen Achtelfinal-Rückspiel in der Europa-League gegen Juventus Turin ist die Stimmung größtenteils ausgelassen.

Zwei Herzen schlagen in einer Brust

In Paolo Lazzis Brust schlagen heute zwei Herzen: Der Italiener betreibt eine Pizzeria im Stadtteil Haslach. Er ist leidenschaftlicher Fan von Juventus Turin, wie er selbst sagt - fiebert aber auch mit dem Sport-Club mit und hofft, dass er eine Runde weiterkommt. Er freue sich, dass Juve zu Gast in Freiburg sei, sagt er.

"Ich bin heute für Freiburg. Juve spielt da jedes Jahr mit, das würde nicht wehtun, wenn sie rausfliegen würden."

Etwa 2.000 Juventus-Fans in Freiburg unterwegs

Laut der Freiburger Polizei kommen etwa 2.000 Turin-Fans in die Stadt. Auch nach dem Spiel will die Polizei verstärkt am Stadion des SC präsent sein, um mögliche Ausschreitungen und Krawalle zu unterbinden. Nach der Niederlage im Hinspiel in Turin hatten einige SC-Anhänger den Gegner geschmäht und eine Schlägerei angezettelt. Das soll in Freiburg nicht passieren - so sieht es auch SC-Trainer Christian Streich. Er hatte sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel klar gegen Krawalle ausgesprochen. Man wolle ein guter Gastgeber sein, sagte er.

Team aus Turin seit Mittwoch in der Stadt

In Freiburg sorgt der Besuch der "Alten Dame", so der Spitzname des italienischen Rekordmeisters für Aufsehen. Vor dem Hotel der italienischen Profis am Rotteckring versammelten sich am Mittwochnachmittag Juventus-Fans, um die Spieler zu sehen. Einen besonderen Willkommensgruß gab es am frühen Morgen: Vor dem Hotel des Juve-Teams wurden Böller gezündet, vermutlich um die Nachtruhe der Spieler zu stören. Die Polizei nahm es entspannt. Das gehöre zur üblichen Fußball-Folklore, hieß es. Auch heute Mittag waren bereits mehrere Fangruppen aus Turin in der Freiburger Innenstadt zu sehen. In Cafés und Bars hört man Italienisch zum Espresso.

Rückspiel in der Europa League: Der Bus der Fußballmannschaft von Juventus Turin parkt vor einem Hotel in Freiburg SWR Sebastian Bargon

Viele SC-Fans drücken ihrem Sportclub die Daumen, aber manche freuen sich einfach auf das Erlebnis im Stadion und ein schönes Spiel, so wie dieser Twitter-Nutzer:

Der #SCF hat heute aber auch gar nix zu verlieren 🤷‍♂️. Es wird ein großer Abend und am Ende sind wir eh die Sieger. So oder so. Habts einfach Spaß! Die Zukunft ist rosig! 🤍❤️ #SCFreiburg #SCFjuv

Streich: Juventus zum "Wackeln" bringen

Das Rückspiel gegen Juventus Turin ist für SC-Trainer Christian Streich ein schwieriges, aber reizvolles Unterfangen. Wenn Freiburg ein gutes Spiel machen und nicht weiterkommen würde, wäre es "ein Stück normal". Dennoch wolle man alles tun, damit Juve es schwer habe, so Christian Streich in der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel. Die Fans bereiten sich farblich vor. Hieß es vorige Saison vor dem DFB-Pokal noch "Alle in Rot nach Berlin", gilt jetzt das Motto: "Alle in Weiß durch Europa".

Juve-Fans sitzen wohl lieber

Im Gästeblock des Europa-Park Stadions sind übrigens Sitzschalen zu sehen, obwohl die Juve-Fans auch stehen dürften. Wie das Online-Portal faszination-fankurve.de berichtet, bevorzugen die Fans "Alten Dame" Juve offensichtlich Sitz- statt Stehplätze. Deswegen wurden die sogenannten Wellenbrecher, also Metallgestelle, für das Spiel abgebaut.

