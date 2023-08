Die Waldbrandgefahr erreicht in Südbaden die zweithöchste Stufe. In Teilen des Landkreises Waldshut gilt bereits die höchste Warnstufe. Die Feuerwehr am Hochrhein ist vorbereitet.

Anhaltende Trockenheit und Hitze begünstigen die Waldbrandgefahr. Feuer machen im Wald oder am Waldrand sind vielerorts verboten. Aber auch weggeworfene Zigarettenkippen oder im hohen Gras abgestellte Autos mit heißen Katalysatoren können Feuer in der Natur entfachen. Darauf hat sich die Feuerwehr in Maulburg (Kreis Lörrach) in den vergangenen Jahren vorbereitet.

Die Maulburger Feuerwehr ist auf der Anfahrt zu einem brennenden Feld am Waldrand. Am Brandort angekommen, muss es Schlag auf Schlag gehen. Denn ein Feuer kann sich rasend schnell ausbreiten. Im Ernstfall ist es eine lebensgefährliche Arbeit.

Die Feuerwehr Maulburg hat bei der Waldbrandbekämpfung von den Feuerwehren in den Mittelmeerländern gelernt. SWR Matthias Zeller

Besondere Werkzeuge bei Bränden in der Natur

Kaum sind die Gerätschaften ausgeladen, geht es auch schon los. Die Feuerwehrleute schlagen eine Brandschneise und nehmen dem Feuer so die Nahrung. Dazu verwenden sie eine Hacke, die an ihren Seiten verschiedene Zacken hat und auch in Spanien bei der Waldbrandbekämpfung verwendet wird. Der Maulburger Feuerwehrmann Stefan Millmeier weiß, wie sie einzusetzen ist: "Die breite Seite zum Aufhacken bei recht lockerem Boden und bei hartem Boden kommt man mit der Spitze besser in den Boden rein."

Bewährt hat sich in den Waldbrandgebieten Südeuropas auch der in Maulburg verwendete Löschrucksack: Eine Art Wassertank auf dem Rücken samt Schlauch und Spritze.

Beim Löschen muss es schnell gehen

Mit dem Löschrucksack sind die Brandbekämpfer rasch dort, wo es brennt – lange bevor der große Schlauch ausgerollt ist. Ein großer Vorteil, meint Feuerwehrmann Michael Kreibich, der zwar nur ein Dutzend Liter Wasser auf dem Rücken hat, mit seiner Spritze aber schon mal die ersten kleineren Feuer löschen kann. "In der Waldbrandlage kommt es auf Mobilität an", sagt er bestimmt.

Tipps von Feuerwehr-Kollegen aus Mittelmeerländern

Von den Mittelmeerländern lernen, heißt im Kampf gegen Waldbrände Siegen lernen. In Südeuropa hat sich die Feuerwehr Maulburg schon vor gut zehn Jahren schlau gemacht, um auf den Klimawandel, die Hitze und das steigende Waldbrand-Risiko vorbereitet zu sein. Dort habe man sich inspirieren lassen, verrät Feuerwehrkommandant Dietmar Fink.

Der Maulburger Feuerwehr-Kommandant Dietmar Fink SWR Matthias Zeller

"Wir haben uns die Ausrüstung und die Taktik abgekuckt."

Hilfreich ist auch Unterstützung aus der Luft. Eine Riesendrohne, ein sogenannter "Multikopter", liefert Bilder von oben für die Brandbekämpfung.

Drohne in der Luft erkennt Brandherde besser

Die moderne Technik ist eine große Hilfe. Denn die Drohne erkennt selbst bei dichtem Rauch noch etwas, wo die Feuerwehrleute nichts mehr sehen, erklärt Marvin Hirt vom Multikopter-Team des Landkreises Lörrach.

"Das ist der Vorteil, dass wir durch den Rauch sozusagen durch- und uns die Lage von oben ankucken können. Und auch wirklich die Brandherde sehen."

Mithilfe der Wärmebildkamera des Multicopters sehen die Feuerwehrmänner, wo es noch brennt oder nur noch glimmt und können entsprechend reagieren.