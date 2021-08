Die Straßburger Unikliniken bereiten sich auf mehr Corona-Patienten vor. Im Unterelsass steigt die Zahl der Neuinfektionen aktuell sehr schnell - aber es fehlt Pflegepersonal.

Mit drei Wochen Verzögerung könnte die neue Corona-Infektionswelle die Krankenhäuser erreichen. Davor warnt besonders Josiane Chevalier, die Präfektin des Département Bas-Rhin. Alle Signale stünden auf rot, sagte sie und verschärfte die Corona-Maßnahmen. "In einer Altersgruppe, nämlich bei den 20 bis 29-Jährigen, sind wir bei einem Inzidenzwert von mehr als 300", so Chevalier. "In Straßburg ist die Marke von 250 überschritten. Wir registrieren wieder viele Personen in den Notaufnahmen, mehr Krankenhausaufnahmen und mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen."

Der Radio-Beitrag zum Nachhören:

Inzidenz in der Stadt steigt schnell

Das findet sie besorgniserregend - genau wie Nicolas Lefebvre, Chef der Infektiologie der Straßburger Unikliniken: "Wie bei den vorangegangenen Wellen ist die Zahl der Patienten erst mal noch relativ stabil. Aber angesichts der Inzidenzwerte, die in der Stadt sehr schnell steigen, fürchten wir, dass bald wieder viel mehr Patienten eingeliefert werden."

"Ich bin in großer Sorge, denn die Bettenzahl in den Krankenhäusern ist begrenzt. Jetzt im Sommer ist sie sogar nochmal reduziert."

Was nach einem materiellen Engpass klingt, ist in Wirklichkeit akute Personalnot. Freie Betten sind ausreichend vorhanden, aber niemand, der zusätzliche Patientinnen und Patienten versorgen könnte. Denn die Urlaubszeit falle mit einem immens hohen Krankenstand zusammen, berichtet der Chef der Straßburger Notaufnahme, Pascal Bilbault. Im Juli hätten sich so viele Pflegekräfte krankgemeldet, wie in den vorangegangenen sechs Monaten zusammen. Die Kommunikationsbeauftragte Claudia Siegwald ergänzt: Das ist ein lang bestehendes Phänomen. Es fehlten schon sehr lange 120 Krankenschwestern und jetzt, mit Covid, laufe es immer schlechter.

Etwa 40 Prozent der Pflegekräfte noch nicht geimpft

Dass für alle Beschäftigten im Gesundheitssektor ab Mitte September eine Impfpflicht gelten soll, könnte die Situation weiter verschärfen. Etwa 40 Prozent der Pflegekräfte seien noch nicht geimpft, heißt es. Wie mit ihnen ab Mitte September verfahren werde, wisse man noch nicht, so Claudia Siegwald. Aktuell versuche man, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Hunderte Menschen protestieren

Auf der Straße stößt der zunehmende Impfdruck auf Widerstand. Am Donnerstagabend versammelten sich auf dem Straßburger Place Kléber mehrere hundert Menschen zum Protest. In den vergangenen Wochen waren es mehrmals einige Tausend, die im Elsass gegen Impfzwang und den französischen Gesundheitspass demonstrierten, den "pass sanitaire". Viele Demonstrierende diskutierten sachlich miteinander. Doch es mischten sich auch solche in die Menge, die Vergleiche zur Nazizeit und sogar zur Judenverfolgung zogen.