Winter-Vorbereitungen: Ski und Rodel Corona-sicher auf dem Feldberg

Das Skigebiet am Feldberg bereitet sich auf eine Saison ganz im Zeichen der Corona-Pandemie vor. Die Sicherheit von Touristen und Mitarbeitenden habe oberste Priorität, heißt es seitens der Gemeinde und des Liftverbundes.

Einerseits freuten sich die Verantwortlichen auf die Saison, so Adrian Probst, Vorsitzender des Liftverbunds Feldberg. Andererseits sei da die Frage, ob und wie die Ferien-Gäste die deutlichen Einschränkungen an ihrem Urlaubsort annehmen werden. Liftkarten etwa werde es voraussichtlich nur per Online-Buchung geben. Wenn das weitere Infektionsgeschehen es erfordert, würden die Tickets auch beschränkt werden müssen, so Probst im SWR. Im gesamten Feldberg-Gebiet wird während der Winter- und Skisaison die Maskenpflicht herrschen und vor den Lifteinstiegen werden Abstandsregeln einzuhalten sein. Mehr Personal als üblich soll dafür sorgen, dass sich alle an diese Vorgaben halten.

Das seit Ende August in Baden-Württemberg gültige Beherbergungsverbot stellt Hotel-Betriebe in Südbaden – gerade mit Blick auf die Winter-Saison – vor erhebliche organisatorische Herausforderungen. Die Verordnung regelt nämlich, dass Menschen aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen können. Für die Teams in Gastronomie und Hotellerie, etwa in Feldberg-Altglashütten, bedeutet das deutlich mehr Arbeit, erklärt Hotelier Martin Dünnebacke. Dabei nennt er als Beispiel allein den Aufwand für die genaue Kontrolle des Herkunftsortes ihrer Gäste.

"Wir können das ja nicht so machen wie die Polizei."

Viel Fingerspitzengefühl sei erforderlich, um die Regelungen und Vorschriften im Sinne der Sicherheit von Gästen und Beschäftigten einzuhalten. Letztere wollen schließlich, dass es am Ende für Touristen ein positives Erlebnis wird "wenn sie im Winter Urlaub machen im Hochschwarzwald", so Hotel-Betreiber Dünnbacke.