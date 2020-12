Drogeriemärkte verkaufen Antikörpertests, die zeigen aber nur, ob man bereits infiziert war, nicht ob man es noch ist. Abhilfe schafft da ein Antigentest. Möglichkeiten dazu gibt es etwa in Freiburg, auch außerhalb von sogenannten Corona-Schwerpunktpraxen.

Eine Praxis in Freiburg-Zähringen. Hier behandelt Therapeut Jürgen Koch-Draheim eigentlich Patienten mit Burnout, doch seit drei Wochen hat sich ein Teil seiner Praxis in eine Corona-Schnelltest-Station verwandelt: "Die Nachfrage ist erschreckend. Wo die Leute herkommen - sogar aus Karlsruhe. Arztpraxen machen Tests, aber nur bei Symptomen. Sonst testen die nicht."

Therapeut Jürgen Koch-Draheim hat einen Teil seiner Praxis in Freiburg-Zähringen in eine Schnelltest-Station umfunktioniert SWR Anita Westrup

Das fünfköpfige Team aus Ärzten und Krankenschwestern, das Jürgen Koch-Draheim an drei Nachmittagen in der Woche engagiert hat, testet jeden, der will. Für knapp 70 Euro gibt es im Paket den Antigen-Test, der eine akute Corona-Infektion nachweist und den Antikörper-Test, der zeigt, ob man bereits infiziert war. Die zugelassenen Test-Kits kommen aus China, die Daten der Getesteten werden nicht an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Jürgen Koch Draheim: "Das haben wir mit dem Gesundheitsamt von vornherein geklärt. Wenn wir einen positiv Getesteten haben, dann kriegt der sofort die Infos: sofort in Quarantäne, sofort zum Hausarzt gehen, sofort den klassischen Test beim Arzt machen."

Corona-Schnelltests gibt es auch in einigen Apotheken - aber nur to go - zum Beispiel für knapp zehn Euro in der Apotheke am Basler Tor bei Gudrun Ertinger: "Wir haben hier die Antigen-Schnelltests, der Roche-Test ist in unseren Augen der beste und genaueste. Trotzdem ist es wichtig, dass die nur abgegeben werden an medizinisches, an geschultes Personal. Ärzte müssen ihren Arzt-Ausweis vorzeigen, Normalkunden bekommen sie nicht."

Gudrun Ertinger in der Apotheke am Basler Tor in Freiburg gibt Antigen-Shnelltests nur an medizinisches Personal ab SWR Anita Westrup

Über 20 Corona-Schwerpunktpraxen gibt es in Freiburg mit Corona-Testungen. Die Apotheken könnten die Ärzte dabei unterstützen, sagt Gudrun Ertinger: "Mit ner kleinen Schulung könnten wir das selbstverständlich machen. Damit könnten wir etliche Arztpraxen entlasten, damit die nicht vor Weihnachten Anstürme haben, die sie nicht bewältigen können."

Genau das hat sich auch Sybille Koch von der Hexental-Apotheke in Merzhausen gedacht und nicht lange gefackelt. Mit einer Ärztin von der Freiburger Uniklinik hat sie ein Corona-Schnelltest-Zentrum in der Innenstadt aufgebaut und am Samstag eröffnet. Sybille Koch ist damit die erste Apothekerin landesweit, die ab Samstag Corona-Schnelltests vornimmt: "Ich habe mich umgeschaut in anderen Ländern, da ist es selbstverständlich, dass auch Apotheker diese Tests niederschwellig anbieten. Mir liegt ein Rechtsgutachten vor, dass diese Tests im Rahmen der apothekerlichen Dienstleistung angeboten werden können. Das hier ist eine Nebenstelle der Apotheke, deshalb starten wir jetzt vorerst als Selbstzahler-Zentrum. Ziel ist es aber auch Menschen mit einer Überweisung regulär abzustreichen."

Für 36,95 Euro gibt es den Antigen-Test im Corona-Schnelltest-Zentrum von Sybille Koch. Termine werden online gebucht, die positiven Testergebnisse bekommt das Gesundheitsamt.