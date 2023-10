Hassan Asghari kam 2016 als Flüchtling nach Deutschland. Nun haucht er dem Traditions-Gasthaus "Zum Klotz" in Lahr neues Leben ein - mit typisch badischer Küche.

Zwei Jahre lang war das Traditions-Gasthaus "Zum Klotz" in Lahr (Ortenaukreis) geschlossen, nun hat es wieder geöffnet. Auf der Karte: Schweine-Medaillons mit Spätzle oder Wurstsalat. Am Herd steht der neue Pächter Hassan Asghari, 32, der in Afghanistan geboren wurde und 2016 nach Deutschland kam.

Am liebsten mag ich Schweinehalssteak mit Spätzle und Pilzrahmsoße.

Schweinefleisch bereitet Hassan Asghari mit Vorliebe zu

"Am liebsten mag ich Schweinehalssteak mit Spätzle und Pilzrahmsoße", erzählt Hassan Asghari. Das sei so schön saftig. Dann liest er aus seiner Speisekarte vor: Badisches Dreierlei, Rinderkraftbrühe mit Eierflädle, Wurstsalat mit Bauernbrot. Typisch badische Küche eben, so wie es der gebürtige Afghane von Grund auf gelernt hat. Seine Lehre begann er 2017 in einem Kehler Betrieb, einem badischen Restaurant. "Mein Kochlehrer hat mir alles so gut beigebracht, das wollte ich weitermachen." Dass zur badischen Küche auch die Zubereitung von Schweineschnitzel und Co gehört, ist kein Problem für Hassan, er sei kein gläubiger Moslem, erklärt er.

Eigentümer Reinhold Sievert war gleich von Hassan Asghari überzeugt. SWR

Erst vor wenigen Wochen hat Hassan das Restaurant "Zum Klotz" übernommen. Eigentümer des altehrwürdigen Baus ist Reinhold Sievert. Unter allen Bewerbern hatte Hassan ihn am meisten überzeugt: "Mir ist er gleich aufgefallen durch seine Motivation. Mir war gleich klar: Der Mann hat Format."

Er hat seinen Traum erfüllt, sein eigenes Lokal.



Finanzielle Starthilfe gab's vom Land, die Brauerei half mit einem zinsfreien Darlehn. Auf Behördengänge begleitete ihn Flüchtlingshelferin Beate Heuberger. "Sie ist wie eine zweite Mama für mich", schwärmt Hassan. Und wie eine echte Mama ist sie stolz darauf, wohin es ihr Schützling in nur sieben Jahren gebracht hat: vom Flüchtling zum Wirt. Hassan sei sehr zielstrebig, sagt Beate Heuberger mit Tränen in den Augen. "Er hat seinen Traum erfüllt, sein eigenes Lokal."

Stammgäste wünschen sich zumindest ein afghanisches Gericht

Das Gasthaus "Zum Klotz" war in der Vergangenheit bereits ein griechisches Lokal und auch mal ein jugoslawisches. Nun macht Afghane Hassan Asghari daraus wieder ein klassisch badisches Haus. Was sagen dazu die Stammgäste vom Gasthaus "Zum Klotz"? Nach zwei Jahren Pause seien sie froh, hier wieder Skat spielen und essen zu können, sagt ein Gast. Ein anderer ergänzt: "Badische Küche mag ich sehr, aber so mindestens ein afghanisches Gericht sollte doch auch dabei sein, das würde mir gefallen."