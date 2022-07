per Mail teilen

Die Vollsperrung der B 3 zwischen Schliengen und Auggen ist nach einem Verkehrsunfall vom Dienstagvormittag nun wieder aufgehoben. Die Straßenmeisterei hat die Reinigungsarbeiten abgeschlossen, so die Polizei. Bei dem Unfall wurde eine 75-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Sie war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Zwei weitere Menschen wurden ebenfalls verletzt.