Grenzüberschreitendes Gedenken am Volkstrauertag in Südbaden

In Südbaden und im Elsass wird am Volkstrauertag den Opfern von Krieg und Gewalt gedacht. Auch an der Grenze zur Schweiz gibt es verschiedene Veranstaltungen.

Im Elsass werden am Sonntag sowohl auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Bergheim als auch auf dem benachbarten französischen Nationalfriedhof in Sigolsheim Kränze niedergelegt. Im Anschluss hält der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Bergheim eine große Feierstunde ab. Der Volksbund hatte den Volkstrauertag 1919 als Gedenktag vorgeschlagen.

Viele Kranzniederlegungen und Gedenkgottesdienste

In Lörrach finden am Sonntag in der ganzen Stadt mehrere Kranzniederlegungen und Gedenkgottesdienste statt. Coronabedingt ist die offizielle Gedenkfeier allerdings abgesagt worden - genauso wie in Lahr im Ortenaukreis. Die Bürgerinnen und Bürger sind dennoch zur Kranzniederlegung an den Ehrenmalen eingeladen.