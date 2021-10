Volker Kieber bleibt Bürgermeister

In Bad Krozingen ist am Sonntag Volker Kieber erneut zum Bürgermeister gewählt worden. Kieber war der einzige Kandidat. Volker Kieber bleibt die nächsten acht Jahre an der Rathausspitze von Bad Krozingen. Er erhielt rund 92 Prozent der Stimmen - ohne Gegenkandidaten. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei 24 Prozent und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt bei Bürgermeisterwahlen. Volker Kieber wurde 2013 erstmalig zum Bürgermeister von Bad Krozingen gewählt. In einer Pressemitteilung blickt Kieber auf seine erste Amtszeit zurück und zählt darin unter anderem die Erhöhung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren um fast 44 Prozent auf, die Schaffung bezahlbaren Wohnraumes, die Abwendung der drohenden Insolvenz des Herzzentrums und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Seit 2014 ist Volker Kieber im Kreistag des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald.