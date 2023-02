So lebt es sich mit 100 Vogelspinnen unter einem Dach

Früher Vera Schirmer bei jeder Hausspinne laut geschrien. Heute züchtet sie in ihrem Haus in Oberbaldingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgerechnet Vogelspinnen.

Oft steht Vera Schirmer im Wohnzimmer vor einem ihrer Terrarien. Dann beobachtet sie zum Beispiel "Schnucki". Schnucki ist jetzt fünfzehn Jahre alt und eine "Brachypelma hamorii". Oder, anders gesagt, eine Rotknie-Vogelspinne. Schnucki ist ganz entspannt. "Das merkt man daran, dass sie sich kaum bewegt", klärt Vera Schirmer auf.

Von der Spinnenpanik zur Spinnenliebe

Zusammen mit Kosta Kantidis züchtet Vera Vogelspinnen als Hobby. Dabei hatte Vera früher sogar Angst vor jeder Spinne an der Wand: "Wenn jemand im Haus einen Schrei losgelassen hat, dann war ich das, wenn ich eine Spinne gesehen habe", lacht Vera Schirmer.

Heute ist sie fasziniert von den Achtbeinern und verbringt fast jede freie Minute mit ihren Schützlingen. Im Untergeschoss im Haus haben sie und Kosta um die Hundert Vogelspinnen aus der eigenen Zucht.

Vogelspinnen gehören nicht auf die Hand - eigentlich

Füttern, wässern, Terrarien putzen und pflegen - Vera und Kosta sind immer gut beschäftigt. Für eine Spinne aus Schnuckis entfernter Verwandtschaft steht an diesem Tag auch noch ein Umzug in ein neues Quartier an. Das alte sei schlicht zu klein geworden, so Kosta.

Die Vogelspinnen-Züchter Vera Schirmer und Kosta Kantidis SWR

Er dirigiert das handtellergroße Tier ganz sachte und behutsam auf seine Hand. In diesem Falle sei das recht ungefährlich, da die Gattung nicht aggressiv sei. Allerdings schränkt Kosta sofort ein, dass Vogelspinnen sonst eigentlich nichts in einer Hand zu suchen haben.

"Das sind einfach keine Kuscheltiere."

Zucht ist auch Artenschutz, sagen die Spinnenliebhaber

Vera und Kosta lieben die Tiere. In deren Zucht und dem hobbymäßigen Verkauf der Nachzuchten sehen sich die beiden zudem als aktive Artenschützer. Denn durch die Nachzuchten werden die natürlichen Bestände geschont. Das heißt, die wildlebende Verwandtschaft bleibt da, wo sie hingehört: In der Wildnis.