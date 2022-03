Countdown für die einrichtungsbezogene Impflicht

per Mail teilen

Kliniken, Pflegeheime, Rehas und Rettungsdienste bereiten sich auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht vor. Das Landratsamt Lörrach hat über die Umsetzung dieser Impfpflicht im Kreis informiert. Ab dem 16. März dürfen in den Einrichtungen nur noch Beschäftigte arbeiten, die vollständig geimpft oder genesen sind oder ein entsprechendes Attest vorweisen können. Mitarbeitende ohne einen solchen Nachweis muss der Arbeitgeber dem Gesundheitsamt melden. Jeder Einzelfall wird dann von der Behörde in einem Anhörungsverfahren genau geprüft. Danach entscheidet das Gesundheitsamt über ein Tätigkeitsverbot. Es kann aber auch sein, dass es Ungeimpften einen neuen Arbeitsplatz zuweist, an dem sie keinen direkten Patientenkontakt haben. Beschäftigte, die sich nicht impfen lassen, müssen mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen.