Was für Einzelhändler derzeit ihr Onlineangebot ist, ist beim Winzer die virtuelle Weinprobe. Diesen ungewöhnlichen Weg geht das Weingut Schloss Ortenberg in der Ortenau.

Birgit Franz und ihr Mann möchten auch in Coronazeiten auf eine Weinprobe nicht verzichten. Und: es gibt Wege. Das Weingut Schloss Ortenberg macht es möglich und hat 40 Kisten mit verschiedenen Weinen in ganz Deutschland auf Bestellung verschickt. Die Weinprobe wird live im Internet übertragen. Statt in geselliger Runde, treffen sich die Weinliebhaber nun eben virtuell.

Schaler Beigeschmack bleibt - Freunde real treffen ist besser

Doch ein Wermutstropfen bleibt für Weinliebhaberin Birgit Franz: "Es ist viel schöner, wenn man mit Freunden live dabei sein kann. Es kann nur ein kleiner Ersatz sein für eine Weinprobe mit Freunden oder überhaupt einem Treffen mit Freunden."

Neuer Weg auch für Sommelier

Im Weingut Schloss Ortenberg referiert Christophe Meyer, Sommelier vom bekannten Restaurant Dollenberg, live über die verschiedenen Weine. Sein Publikum hier sind die Kameras. Auch für ihn ist das Neuland: "Ich wollte sowas immer schon mal machen."

Birgit Franz und ihr Mann machen das Beste aus der Situation. Irgendwann werden sie auch wieder richtig mit Freunden anstoßen können.