160 meist ehrenamtliche Notfallnachsorgehelfer waren im überfluteten Ahrtal im Einsatz. Zwei von Ihnen sind jetzt wieder daheim in Villingen.

Was ist, wenn etwa nach einem Unfall schwer verletzte, gar tote Angehörige versorgt, Polizei und Feuerwehr abgezogen sind? Oder wenn ganze Gemeinden von einer Flutkatastrophe getroffen werden wie jüngst in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen? Was ist mit den traumatisierten Menschen, mit wem können sie reden, wem sich anvertrauen? Für sie gibt es den Psychosozialen Notfallnachsorgedienst. Zu ihm gehören Helfer, die ehrenamtlich kommen und einfach zuhören.

Einfach mal wieder ein bisschen spazieren gehen - die Arbeit im Überschwemmungsgebiet hat Hanna Schneider und Bertram Krämer aus Villingen demütig gemacht. Die Rentnerin und der Unternehmensberater haben sich als Psychosoziale Notfallnachsorgehelfer qualifiziert und den Menschen in den betroffenen Ortschaften an der Ahre ihre Hilfe geboten. "Wir sind quasi Streife gelaufen, waren durch unsere Uniformierung präsent und auch erkennbar als Notfallnachsorge. Wir wurden angesprochen und auch wir haben Menschen angesprochen", erzählt Bertram Krämer.

Eindrücke auch für Notfallhelfer oft nur schwer zu ertragen

Was sie erzählt bekommen haben, war auch für sie oft nur schwer zu verkraften. Die Geschichte einer Mutter zum Beispiel, so Hanna Schneider, deren Mann und Tochter noch schnell im Keller etwas holen wollten. Die Mutter war die Treppe hinunter gestürzt und hat dann gesehen, wie das Wasser die Kellertür zugedrückt hat. Bertram Krämer erzählt von einem anderen Beispiel: "Wir haben mit einem Mann gesprochen, der hat noch gesagt, er ist ja froh, dass es bei ihm noch so gut ausgegangen ist. Am nächsten Tag waren die drei roten Kreuze an seinem Haus und man hat ihm gesagt: Ach übrigens, dein Haus wird abgerissen."

"Eine ganze Region hat in einer Nacht ihr Gesicht verloren."

Das haben ihnen die Menschen im Ahrtal erzählt und dass viele von Ihnen nicht wissen, ob sie dort überhaupt noch leben können, fährt Hanna Schneider fort. Ein Mann habe gesagt, er habe die Gegend dort geliebt, die Fahrradwege, die Wanderwege, die Natur. Nun sei die Liebe weg und er wisse nicht, ob diese Liebe wieder kommt.

Freiwillige Hilfsbereitschaft beeindruckt Villinger Helfer

Beeindruckt waren die beiden Villinger Notfallhelfer von der Hilfsbereitschaft vieler anderen Freiwilligen, die ohne lange zu überlegen kommen und einfach mit anpacken. Und sie haben erlebt wie wichtig ihre eigene Hilfe ist wenn Menschen in solche Notfallsituationen kommen.

"Das ist ja genau unsere Aufgabe in der psychosozialen Notfallnachsorge, diese Menschen aufzufangen. Da ist uns wieder mal bewusst geworden, warum wir das tun und wie wichtig es ist, dass es uns gibt."

Sie waren als Ersthelfer vor Ort, wichtig sei es aber, die Menschen im Ahrtal auch langfristig psychologisch zu betreuen und zu unterstützen, sind sich die beiden Notfallnachsorgehelfer aus Villingen sicher.