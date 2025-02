Grausiger Fund in Villingen-Schwenningen: Ein Mann findet beim Nachhausekommen seine Ehefrau und seine Söhne tot in der Wohnung vor. Laut Polizei war ein Messer vermutlich die Tatwaffe.

In einem Wohnhaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind am frühen Dienstagabend mehrere Leichen entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um eine 45-jährige Frau und ihre beiden Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren. Alle drei wiesen Stichverletzungen auf. Der 45-jährige Familienvater hatte die Toten beim Nachhausekommen entdeckt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der drei Personen feststellen.

Großer Einsatz in Wohngegend in Villingen-Schwenningen

Die Polizei fand ein Messer, das vermutlich die Tatwaffe ist. Nach ersten Ermittlungen gibt es Anhaltspunkte, dass die Mutter damit zunächst ihre Söhne und dann sich selbst tötete. Kriminaltechniker sicherten bis spät in die Nacht Spuren in dem Wohnhaus im Stadtbezirk Villingen. Notfallseelsorger betreuten mehrere Menschen. Die Kriminalpolizei in Villingen-Schwenningen hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht vor allem nach einem möglichen Motiv. Der "Schwarzwälder Bote " hatte zuerst über den Fall berichtet.