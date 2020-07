per Mail teilen

Im Freiburger Prozess um eine Gruppenvergewaltigung hat sich einer der elf Angeklagten am Mittwoch zu den Vorwürfen geäußert. Er bestritt, die junge Frau vergewaltigt zu haben.

In dem Verfahren geht es erstmals konkret darum, was in der Nacht Mitte Oktober vergangenen Jahres im Gebüsch nahe einer Freiburger Diskothek passiert ist. Dort sollen laut Anklage alle elf Angeklagten eine 18-jährige Frau vergewaltigt haben.

Dazu hat sich der einzige Deutsche unter den Angeklagten nun geäußert. Er erklärte, am fraglichen Abend Drogen und Alkohol konsumiert zu haben. Auch die 18-Jährige habe unter Drogen gestanden und ihn zum Sex aufgefordert. Vergewaltigt habe er sie nicht.

Einer will über seinen Anwalt Angaben machen

Eine Stellungnahme zu den Tatvorwürfen hat auch der Anwalt des Hauptbeschuldigten angekündigt. Er hatte bereits am ersten Prozesstag am Rande der Verhandlung erklärt, sein Mandant spreche von einvernehmlichem Sex. Die übrigen Beschuldigten hatten zuvor erklärt, zu den Vorwürfen selbst nicht aussagen zu wollen.