Ortenaukreis will vier Kreisimpfzentren einrichten

In der Ortenau sollen vier Kreisimpfzentren eingerichtet werden. Einen entsprechenden Antrag hat der Landkreis beim Sozialministerium in Stuttgart gestellt. Die vier Kreisimpfzentren könnten in Offenburg, Lahr, Oberkirch und Haslach im Kinzigtal stehen. In Offenburg denkt der Ortenaukreis an 18 Impfstraßen und einen Zehn-Stunden-Betrieb. In den anderen drei Städten wäre der Zehn-Stunden-Betrieb ebenfalls möglich, allerdings mit jeweils sechs Impfstraßen. "Innerhalb von zwei Wochen wären wir startklar", so das Landratsamt. Die vielen kleinen Angebote im Kreis könnten die hohe Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen derzeit nicht erfüllen. Stationäre Zentren seien dringend erforderlich. Das Landratsamt hofft auf eine finanzielle Zusage des Sozialministeriums bis Ende der Woche.