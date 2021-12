Mitte Dezember starten vier Impfzentren in der Ortenau

Im Ortenaukreis sollen innerhalb von zwei Wochen vier Kreisimpfzentren aufgebaut werden. Und zwar in Offenburg, Lahr, Oberkirch und Haslach.

In den vier Kreisimpfzentren der Ortenau sollen ab Mitte Dezember täglich 4.500 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. In Offenburg wird es 18 Impfstraßen geben, an den anderen Standorten jeweils sechs Impfstraßen.

Die Kabinen sind bald wieder einsatzbereit: Das Zentrale Impfzentrum in der Messe Offenburg. SWR Ulf Seefeldt

Freude über grünes Licht aus Stuttgarter Ministerium

Die vier Impfzentren sollen zehn Stunden am Tag geöffnet sein. "Ich freue mich sehr, dass mein Antrag erfolgreich war", so der Ortenauer Landrat Frank Scherer. Die Genehmigung des Sozialministeriums aus Stuttgart sei eine gute Nachricht.

Messe Offenburg wird wieder Kreisimpfzentrum

In Offenburg wird das Kreisimpfzentrum wieder auf dem Messegelände eingerichtet, in Lahr in einer Sporthalle, in Oberkirch im früheren Krankenhaus und in Haslach in einer Halle.