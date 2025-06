per Mail teilen

Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos haben am Mittwochmorgen mehrere Orte in Villingen-Schwenningen durchsucht und dabei vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) bei Hausdurchsuchungen vier Männer festgenommen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Dabei seien mehrere Kilogramm Rauschgift und Beweismittel beschlagnahmt worden.

Die Einsatzkräfte hatten am frühen Mittwochmorgen sechs Wohnungen und eine Gaststätte in den Stadtteilen Villingen und Schwennigen durchsucht. Unterstützt wurde die Kriminalpolizei von Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK).

Mutmaßliche Drogenhändler in Villingen-Schwenningen festgenommen

Die festgenommenen Männer sind 24, 32, 33 und 54 Jahre alt. Mehr Angaben zu den mutmaßlichen Drogenhändlern machte die Polizei nicht. Gegen sie hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Die Männer wurden in verschiedene Gefängnisse gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Zu den weiteren Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.