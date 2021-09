Wieder mehr Wildunfälle im Herbst

Im Herbst steigt auch in Südbaden wieder die Zahl der Wildunfälle auf den Straßen. Die meisten von ihnen passieren nachts. Vor allem in Waldgebieten sollten Autofahrer sehr aufmerksam und konzentriert sein, da Wildtiere, die die Fahrbahn queren, häufig erst sehr spät erkannt werden. Die Tiere seien in ihrem Verhalten unberechenbar. Geblendet durch das Scheinwerferlicht, blieben sie häufig wie angewurzelt stehen, so ein Sprecher des Landestierschutzverbandes. In Baden-Württemberg starben im vergangenen Jahr allein über 22.000 Rehe durch Verkehrsunfälle. Oft sind die Tiere nicht sofort tot, sondern erleiden schwere Verletzungen. Wer mit einem Wildtier zusammenstößt, sollte sofort die Unfallstelle sichern und die Polizei benachrichtigen.