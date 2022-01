Stimmung bei Versammlungen zur Coronapolitik teilweise angespannt

Am Montag hat es in Lörrach, Müllheim und Waldshut-Tiengen Demonstrationen gegen die Coronapolitik gegeben. In Rottweil fand eine Gegendemonstration mit rund 600 Menschen statt.

Sie wollten ein Zeichen setzen für Demokratie, und ihren Unmut zeigen gegenüber den etwa 1.300 Menschen, die gleichzeitig in der Rottweiler Innenstadt gegen die Coronamaßnahmen auf die Straße gingen. Ziel sei es, den Demonstrationen der Impfgegnerinnen und Impfgegner keinen Raum zu geben, hieß es aus ihren Reihen. Unter dem Motto "Gesicht zeigen, aber mit Maske" bildeten sie eine Menschenkette in der Rottweiler Innenstadt.

Menschenkette in Rottweil SWR Samantha Happ

Vor dem Schwarzen Tor in Rottweil trafen sich etwa 40 "Klepfer" zum traditionellen Peitschenknallen vor der Fasnet. Bei einer Mahnwache wurde den Corona-Toten im Kreis Rottweil gedacht. Währenddessen zogen etwa 1.300 Demonstrierende gegen die Coronamaßnahmen außerhalb der Fußgängerzone durch die Stadt. Trotz einer Allgemeinverfügung der Stadt Rottweil trugen viele von ihnen keine Masken und hielten die Abstände nicht ein. Die Polizei soll vereinzelt Personalien aufgenommen haben. Eingegriffen wurde nicht, berichtet SWR-Reporterin Ina Held.

Stimmung zwischen einzelnen Gruppen aufgeheizt

Als die verschiedenen Gruppen aufeinandertrafen, kam es teilweise zu aggressivem Verhalten, so die Polizei. Trotzdem sei das Zusammentreffen weitestgehend friedlich verlaufen. Auch in Villingen-Schwenningen haben etwa 850 Menschen unangemeldet gegen die Coronamaßnahmen demonstriert. Das Polizeipräsidium Freiburg verzeichnete in seinem Zuständigkeitsbereich etwa 36 weitgehend friedliche Demonstrationen. Mit Ausnahme von Müllheim und Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), Waldkirch (Kreis Emmendingen) und Waldshut-Tiengen mit jeweils wenigen hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei tendenziell im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang erkennbar, so die Bilanz der Polizei.

Verwaltungsgericht Freiburg hat Verbot bestätigt

In Freiburg hat derweil das Verwaltungsgericht mehrere Eilanträge gegen ein Verbot unangemeldeter Corona-Proteste in Freiburg abgelehnt. Die seit Anfang Januar gültige Allgemeinverfügung sei voraussichtlich rechtmäßig, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung. Die Stadt dürfe solche Versammlungen demnach verbieten, da von ihnen erhebliche Gesundheitsgefahren ausgingen. Die unterlegenen Antragsteller, darunter auch die Mitglieder der Freiburger AfD-Gemeinderatsfraktion Dubravko Mandic und Detlev Huber, überlegen nun vor den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zu ziehen.