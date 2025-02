Wegen der hohen Tabaksteuer sind Zigaretten in Deutschland mittlerweile fast halb so teuer wie in Frankreich. Das Geschäft auf der deutschen Seite des Rheins boomt.

Die Erhöhung der Tabaksteuer in Frankreich sorgt im Elsass für Verärgerung bei den Tabakhändlerinnen- und händlern. Rund 50 Cent zusätzlich und damit über 12 Euro insgesamt im Durchschnitt müssen Verbraucher dort für eine Packung Zigaretten hinlegen. Viele Käuferinnen und Käufer fahren deshalb lieber über die Grenze: In Deutschland kostet das Päckchen nur etwa sieben Euro. In der Stadt Kehl, die auf der deutschen Seite an Straßburg grenzt, boomt das Geschäft dafür: Viele Händlerinnen und Händler werben auf Französisch für ihre Produkte.

Elsässische Tabakhändler protestieren

Die Tabaksteuer wurde in Frankreich in den letzten Jahren schon mehrmals erhöht - und deutlich stärker angezogen als in Deutschland. Die Folgen für Geschäfte auf der französischen Seite sind gravierend: Jedes Jahr müssen acht bis zehn Tabakhändler in der Region ihr Geschäft schließen, so der französische Fernsehsender France 3 Alsace.

Diese Woche protestierten einige der Verkäuferinnen und Verkäufer in Straßburg gegen die hohen Preise. Ein Demonstrant erzählte, er habe den Beruf gewechselt und besitze jetzt ein Café. Ein anderer forderte, dass die Steuern eingefroren werden, um wettbewerbsfähig bleiben zu können.

Viele Tabakhändler in Kehl werben aktiv um die französische Kundschaft. SWR

Frankreich will Zahl der Raucher senken

Ob die französische Regierung auf solche Forderungen eingehen wird, ist fraglich. Mit der schrittweisen Erhöhung der Tabaksteuer kämpft sie seit Jahrzehnten gegen den hohen Zigarettenkonsum im Land. Eine "tabakfreie Generation" ab 2030 wünscht sich Präsident Emmanuel Macron. In Frankreich rauchen laut der staatlichen Gesundheitsorganisation "Sante publique" etwa ein Viertel der Bevölkerung täglich.