Eine deutsche Frau erleidet eine Lungenembolie im Elsass. Der Notarzt aus dem benachbarten Breisach wäre in wenigen Minuten vor Ort gewesen. Dennoch stirbt die Frau. Wie konnte es dazu kommen?

Als Tanja Seebold vor dem frischen Grab ihrer Mutter steht, ist ihr das Entsetzen über die Ereignisse, die zum Tod ihrer Mutter führten, deutlich anzumerken. In schlaflosen Nächten hat sie sich immer wieder gefragt, was dieses Europa eigentlich bedeutet. "Im Prinzip wäre Hilfe dagewesen, innerhalb von fünf Minuten", sagt sie. Aber die Hilfe kam viel später. Zu spät.

Was war geschehen? In der Nacht zum Mittwoch war ihre Mutter nach einem Krankenhausaufenthalt in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nach Hause ins elsässische Volgelsheim zurückgekehrt. Der Ort liegt gerade mal zwei Minuten von der Grenze entfernt. In der Nacht bekommt die Mutter plötzlich keine Luft mehr. Tanja Seebold ruft ihren Onkel Lothar Schönbach an, der auch in Volgelsheim wohnt. "Ich war sechs Minuten später da, da war sie schon bewusstlos", erzählt er. Währenddessen ruft Tanja Seebold die Rettungsleitstelle in Freiburg an. Doch die sagt, sie sei nicht zuständig.

"Man hat mir gesagt, man kann uns nicht helfen, weil wir in Frankreich wohnen und wir müssten die französischen Kollegen anrufen." Tanja Seebold, Tochter der Verstorbenen

Die Familie trauert um die Verstorbene in Volgelsheim - hätte die Frau mit schnellerer Hilfe überlebt? SWR

Als der französische Notarzt eintrifft, ist die Frau schon verstorben

Im Kern stimmt die Aussage der Freiburger Leitstelle. Zwar dürfen nach einem Abkommen von 2009 deutsche Rettungskräfte im Elsass tätig sein und umgekehrt, doch zuständig ist diejenige Rettungsleitstelle, in der der Notfall auftritt. In diesem Fall also die französische Leitstelle. Die schickte einen Notarzt aus Colmar. Doch als der 30 Minuten später in Volgelsheim eintrifft, ist die Mutter von Tanja Seebold verstorben.

Für Josef Frey, den Präsidenten des Oberrheinrates, ist das ein Beispiel dafür, dass es dringend einer Änderung und Sensibilisierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bedarf: "Es macht keinen Sinn, einen Menschen, der in einer Notfallsituation ist, erst auf die Suche nach der richtigen Leitstelle zu schicken." Und auch Tanja Seebold wünscht sich, dass der Fall ihrer Mutter etwas ändert. Wenigstens das. "Ich hoffe, dass in Zukunft vielleicht Mütter, Väter, Familien gerettet werden können, dass deutsche Rettungskräfte rüberkommen dürfen. Und dass es anderen Familien nicht so ergeht wie uns."