In Freiburg sind zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag rund 157.000 Menschen wahlberechtigt. Das sind 1.700 mehr als bei der letzten Wahl vor vier Jahren. Nahezu die Hälfte der Wählerinnen und Wähler haben bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Mit letztlich 75.000 Briefwählern erwartet die Stadt einen neuen Rekord. Die insgesamt 109 Freiburger Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 und schließen um 18 Uhr.