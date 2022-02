Mehr Pannenhilfe für E-Autos

per Mail teilen

Probleme mit der Autobatterie sind im letzten Jahr wieder die häufigste Ursache für den Einsatz der Pannenhilfe des ADAC Südbaden gewesen. Starkes Verkehrsaufkommen und Winterwetter mit zweistelligen Minustemperaturen gleich zu Jahresbeginn haben zu dem hohen Pannenaufkommen geführt. Insgesamt rückten die 26 Straßenwachtfahrer vom ADAC Südbaden zu knapp 60.000 Hilfseinsätzen aus. Damit hat das Einsatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent zugenommen. Deutlich gestiegen sind die Panneneinsätze bei E-Autos. Waren es im Jahr 2020 etwas mehr als 9.000, stieg die Zahl der havarierten Elektroautos im vergangenen Jahr in Südbaden auf mehr als 25.000 an, so die ADAC-Bilanz. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2021 knapp 356.000 E-Autos neu zugelassen. Im Vergleich dazu waren es 2020 nur etwas über 194.000 Fahrzeuge.