Am 14. März 2021 wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Neben den im Landtag vertretenen Parteien GRÜNE, CDU, SPD, FDP und AfD haben weitere 16 Parteien Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Der Talk im SWR Studio Freiburg sucht Antworten auf Fragen wie: Wem soll ich die Stimme geben, welche Partei verfolgt meine Ziele am besten?