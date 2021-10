"Mit den Ohren sieht man besser" - Hörspielreihe in Lörrach startet

Ein Junge und seine Freunde verschwinden. Der Vater macht sich auf die Suche. Bald führen ihn Spuren zu einer Massentierhaltung ... VHS Lörrach und SWR starten wieder ihre Hörspielreihe.

Am Sonntag beginnt in Lörrach wieder die Hörspiel- und Lyrikreihe "Mit den Ohren sieht man besser", die die Volkshochschule Lörrach gemeinsam mit dem SWR veranstaltet. In der "Bar Drei König" wird am Sonntag um 11 Uhr das Stück "Am zwölften Tag" nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Schorlau aufgeführt.

Darum geht es in dem Stück

Georg Denglers Sohn Jakob ist verschwunden. Bereits seit drei Tagen. Denglers geschiedene Frau macht ihm die Hölle heiß: Finde unseren Sohn! Aber nicht nur Jakob ist unauffindbar. Auch Laura Trapp, die in Jakobs Parallelklasse geht, ist verschwunden. Georg Dengler, der Stuttgarter Privatermittler, macht sich auf die Suche nach seinem Sohn und dessen Freunden.

Er findet bei Jakob zu Hause Aufkleber, wie sie Unbekannte in den letzten Wochen auch in den Tiefkühltruhen von Supermärkten angebracht haben. "Dieses Fleisch stammt aus Massentierhaltung. Sie vergiften damit sich und ihre Familie", steht darauf. Auf Jakobs Computer findet er Fotos und Filme aus Hühner- und Putenmastanlagen. Ist sein Sohn ein radikaler Tierschützer geworden? Bereitet er mit seinen Mitstreitern eine große Aktion vor? Oder sind sie den Betreibern der Tierfarmen in die Quere gekommen und jetzt in Gefahr?

Der Eintritt ist frei, Besucherinnen und Besucher müssen getestet, geimpft oder genesen sein.

Weitere Termine

17. Oktober 2021, 11 Uhr: "Ausbruch" (SWR/NDR 2019) nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dominique Manotti. Regisseur Ulrich Lampen wird anwesend sein. (Nachgeholte Veranstaltung von 2020)

7. November 2021, 11 Uhr: "schatullen & bredouillen": Claudia Gabler ist im Gespräch mit der Ladenburger Lyrikerin Carolin Callies.

28. November 2021, 11 Uhr: PRE LISTENING: "Die Fahrt der Argonauten‘" (SWR 2021) von Katrin Zipse nach der antiken Sage von Apollonios von Rhodos. Autorin Katrin Zipse wird anwesend sein.

20. Februar 2022, 11 Uhr: "Ungerufen": Claudia Gabler ist im Gespräch mit dem Basler Schriftsteller Rudolf Bussmann.