VGH: Heitersheim darf Kosten für Flüchtlingsunterkunft senken

per Mail teilen

Die Stadt Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) darf die Kosten für eine Flüchtlingsunterkunft senken, wenn die geflüchtete Person eine Arbeit hat.

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat einen Normenkontrollantrag des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald gegen die Stadt Heitersheim abgewiesen. Demnach darf Heitersheim bei Geflüchteten die Gebühr für ihre Unterkunft senken, wenn sie einer Arbeit nachgehen.

Fast 50 Euro weniger pro Monat

In Heitersheim kostet der Platz in einer Flüchtlingsunterkunft monatlich 240 Euro. Übernommen werden diese Kosten vom Staat. Sollten Bewohnerinnen und Bewohner aber ein eigenes Einkommen haben, werden nur 192 Euro fällig - den Rest übernimmt die Stadt Heitersheim. Der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald hat diese Bevorteilung der Selbstzahler gerichtlich angemahnt, da sie gegen das Gleichheitsgebot verstoße. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim findet aber: Die reduzierten Gebühren spornten Geflüchtete an, sich zu integrieren und arbeiten zu gehen.