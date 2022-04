Verwaltungsgericht baut Verfahrensstau ab

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat im letzten Jahr seinen Verfahrensstau abgebaut. Das hat das Gericht in seinem Jahresbericht am Freitag vorgestellt. Der Stau war wegen der zahlreichen Asylklagen aus den Jahren 2017 und 2018 entstanden, so Präsident Christoph Sennekamp. Das dafür zusätzlich eingestellte Personal wird nun wieder abgebaut. Zum Ende des Jahres schließt daher die Außenstelle des Gerichtes. Auch die Pandemie prägte das vergangene Jahr: Zum Beispiel musste das Verwaltungsgericht viele Eilanträge gegen Versammlungsverbote entscheiden. Sennekamp befürchtet, dass durch die verwirrenden Coronaregeln viele Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben. Es gehe nun auch bei Gerichtsentscheidungen darum, dieses zurückzugewinnen.