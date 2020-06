Nach drei Monaten Grenzkontrollen sollen die Übergänge zum Wochenbeginn nun wieder komplett geöffnet werden. Nur welches Land wann die Schlagbäume öffnet - das ist unterschiedlich. Ein Überblick.

So ist es bisher

Bislang darf nur über die Grenze, wer im jeweils anderen Land arbeitet, dort Familie oder einen "triftigen" Grund hat. Trotzdem ist in den Innenstädten entlang der Grenze zur Schweiz seit einigen Wochen wieder vermehrt "Schwyzerdütsch" zu hören. Und auch in den Schweizer Bergen tummeln sich schon wieder Deutsche Touristen. Das liegt daran, dass an der Grenze schon seit Tage nur noch stichprobenartig kontrolliert wird.

So ist es am Montag

Am Montag, 15. Juni, wollen die meisten EU-Länder ihre Binnengrenzen wieder öffnen. Doch der Montag hat 24 Stunden und das sorgt für Verwirrung. Die Schweiz und Frankreich öffnen ihre Grenzen mit Beginn des Montags, also am Montagmorgen. Deutschland und Österreich öffnen offiziell ihre Grenzen erst mit Ablauf des Montags. Das heißt, in der Nacht von Montag auf Dienstag. De facto dürfte also jemand aus der Schweiz oder Frankreich nach Deutschland zum Einkaufen fahren. Er könnte aber an der Deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Theoretisch. In der Praxis gibt es allerdings durchaus Signale, dass darauf verzichtet werden wird. Zumal es entlang der Grenze symbolische Treffen von Politikern geben soll - so etwa in Kehl oder Weil am Rhein.

Das gilt ab Dienstag

Jeder darf ohne Angaben von Gründen und ohne in Quarantäne zu müssen, wieder die Grenzen zwischen der Schweiz, Österreich, Deutschland und der Schweiz passieren. Auch die sogenannten grünen Grenzen, also Wald-, Rad- und Spazierwege sowie Flüsse und Seen sind dann wieder offen. Es gelten natürlich die üblichen Einreise- und Zollbestimmungen. Und ganz wichtig: all das ist die Faktenlage, Stand Freitag Mittag. Das Wirrwarr der letzten zwei Tage hat gezeigt, auch kann sich immer noch was ändern ...