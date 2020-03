Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Grenzgänger im Südwesten verunsichert. Er hatte Menschen, die in der Schweiz waren, dazu aufgerufen, zwei Wochen zu Hause zu bleiben.

Eine Äußerung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat im Deutsch-Schweizer Grenzgebiet große Verunsicherung ausgelöst. Spahn hatte allen Menschen, die in den letzten 14 Tagen in der Schweiz, in Österreich oder Italien waren, empfohlen, zwei Wochen zu Hause zu bleiben.

Bei dem Waldshuter CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner waren daraufhin zahlreiche besorgte Anrufe von Beschäftigten und Unternehmen eingegangen. Die Verunsicherung sei groß, so Schreiner gegenüber dem SWR. Gemeinsam mit dem Konstanzer CDU-Abgeordneten Andreas Jung hat er deshalb um genauere Erklärungen gebeten.

So hat Spahn seine Äußerung inzwischen konkretisiert: Die Aufforderung nach zweiwöchiger Selbstisolation gelte für Ski-Urlauber und Reisende, schrieb er auf Twitter. Wer zum Arbeiten in die Schweiz müsse, solle sich so verhalten, als wollte sich er vor einer Grippeansteckung schützen. Laut Industrie- und Handelskammer pendeln zwischen dem Bodensee und Basel jeden Tag über 59.000 Menschen über die Grenze in die Schweiz zur Arbeit. Jung und Schreiner haben Wirtschaftsminister Peter Altmeier um besondere Unterstützung des Deutsch-Schweizer Grenzgebiets gebeten. Kurzarbeitergeld müsse auch für Grenzgänger gelten.