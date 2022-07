Vertrag mit Frankreich stärkt Wasserschutzpolizei

Seit Jahren arbeiten die deutsche und französische Wasserschutzpolizei am Oberrhein zusammen – jetzt gibt es dafür ein neues juristisches Fundament: Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und die Präfektin der Region Grand Est, Josiane Chevalier, haben in Straßburg ein völkerrechtliches Abkommen für die deutsch-französische Station der Wasserschutzpolizei unterzeichnet. Die gemeinsame Dienststelle besteht schon seit 2011, bisher lediglich auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung. Nach Angaben des Innenministeriums ist die Station die erste gemeinsame operative Polizeidienststelle in Europa. Sie hat drei Standorte: Kehl sowie Vogelgrun und Gambsheim im Elsass. Nächstes Jahr wollen Baden-Württemberg und Frankreich ein gemeinsames Polizeiboot in Kehl stationieren.