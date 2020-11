Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen suchen elsässische Kliniken dringend Freiwillige zur Aushilfe in allen Bereichen. Gebraucht werden qualifizierte Pflegekräfte und Ärzte zur Unterstützung.

"Ärzte und Pflegepersonal zur Verstärkung gesucht!" - lauten Aufrufe in sozialen Netzwerken. Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen suchen elsässische Kliniken und Krankenhäuser dringend Freiwillige zur Aushilfe in allen Bereichen. Gebraucht werden qualifizierte Pflegekräfte und Ärzte, die das Team punktuell oder über einen längeren Zeitraum unterstützen.

Matthieu Rocher, Klinikdirektor in Haguenau, erkärt: "Die Situation heute ist genauso schlimm wie in der ersten Phase. Wir haben im Krankenhaus viel umstrukturiert, haben alle unsere Pflegekräfte und Ärzte mobilisiert, die Verwaltung ausgebaut. Wir brauchen aber immer noch Hilfe."

Zu den freiwilligen Helfern gehört Julien Ott. Der Mediziner aus Haguenau arbeitet normalerweise in einer anderen Klinik, hat aber sofort hier seine Hilfe angeboten. Sein eigentliches Fachgebiet ist die Dialyse: "Ich arbeite jetzt in einem Bereich, der normalerweise nicht mein Alltag ist. Aber es muss sein. Man könnte sagen, dass ich gerade eine Weiterbildung mache. Aus der Not heraus."

Ähnlich wie in Haguenau ist auch die Situation in anderen Kliniken im Elsass, in Bischwiller, Wissembourg oder im Süden von Mulhouse. Überall fehlt es zurzeit an Ärzten, Krankenschwestern, Pflegekräften und Helfern.