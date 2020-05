In Krisenzeiten nehmen Verschwörungstheorien zu. Sie verbreiten sich, ähnlich wie Corona, und es ist schwierig im privaten Umfeld damit umzugehen, wie Betroffen aus Südbaden erzählen.

Dauer 3:43 min Verschwörungstheorien im persönlichen Umfeld Verschwörungstheorien im persönlichen Umfeld

Das Handy gibt einen kurzen hohen Ton von sich, ein kurzes "Pling" ertönt und Maren Grimm nimmt es in die Hand. Jemand hat sie angeschrieben und zu einer WhatsApp-Gruppe eingeladen. "Da wird behauptet, dass das Coronavirus ausgelöst wurde über die 5G Mobilfunkanlagen", sagt sie skeptisch. Das ist eine von vielen Theorien, deren Verbreitung zunimmt.

"Viele Menschen im meinen nahen Umfeld erzählen mir Verschwörungstheorien" Maren Grimm, Hausfrau und Mutter

Für die Mutter und Hausfrau aus Rheinfelden (Landkreis Lörrach) ist es erschreckend, wie viele Menschen um sie herum sich plötzlich damit beschäftigen: "Viele Menschen in meinem nahen Umfeld, die ich ja gut kenne, erzählen mir solche Verschwörungstheorien oder säen Zweifel. Und dann merke ich, das möchte ich genauer wissen." Derart angespornt macht sie sich selbst auf die Suche nach Artikeln, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Sie sucht nach weiteren Fakten.

Anfangs war Verunsicherung

Anfangs ließ sie sich noch von den Nachrichten, die täglich über Social Media hereingespült wurden, verunsichern. Mittlerweile widerspricht sie den Absendern jedoch häufiger: "Ich gebe dort ganz oft meine Meinung ab oder ich hinterfrage es. Und dann, wenn es nicht geht, lösche ich - auch weil ich weiß, dass Facebook die Nachrichten personalisiert." Das führe dazu, dass sie immer wieder ähnliche Artikel angeboten bekäme. Auch sei es schon zum Streit mit ihren Social-Media-Freunden gekommen.

In Krisen nehmen Verschwörungstheorien zu

Eine Erfahrung, die auch Axel Killmann aus Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gemacht hat. Er hat das Phänomen, dass Verschwörungstheorien in Krisenzeiten zunehmen, bereits vor Jahren bei der Flüchtlingskrise beobachtet: "Auf eine Art passiert jetzt das Gleiche, was auch bei Klimawandel-Leugnern und bei AfD-Leuten passiert. Wenn jemand eine Meinung gegen die eigene Meinung vertritt, dann haben viele das Gefühl, die eigene Meinung würde unterdrückt. Das ist ein Mechanismus, der da passiert. Das einzige, was man tun kann, ist: wenn die ganzen Corona-Kontaktbeschränkungen vorbei sind, die Leute noch mal persönlich ansprechen und sich irgendwie einigen."

Gespräch auf Augenhöhe suchen

Wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen, der ein persönliches Gespräch möglich macht. Dazu rät auch Jan Kizilhan. Er ist Psychologe und Professor für Soziale Arbeit an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Er weiß, Gegenrede erzeugt Ablehnung: "Deswegen muss man schauen, wie man tatsächlich in einem Dialog auf Augenhöhe bleiben kann. Das bedeutet nicht, dass man diesen Verschwörungstheorien und -inhalten glauben muss, sondern man sollte zuhören und eher analytisch fragen. Man sollte nicht sagen, das stimmt nicht, sondern: Woher haben Sie das? Wieso gehen Sie davon aus, dass das so ist?"

Auf Selbstschutz achten

Das kann man aber nur, so lange es einem selbst noch gut tut. Aber auch Selbstfürsorge ist wichtig, betont der Psychologe: "Sollte es an der Grenze zum Aufruf von Gewalt sein oder auch jetzt, dass die BRD aufgelöst werden soll mit Gewalt, ist es sicherlich ratsam, dass man auf sich aufpasst und auch den Schlussstrich zieht, das tue ich mir nicht an!"

"Ich bin dankbar, dass wir in einem Staat leben, in dem das möglich ist, dass es Verschwörungstheorien geben darf, dass man dafür nicht bestraft wird." Maren Grimm, Mutter und Hausfrau

Gewaltbereitschaft ist auch für Maren Grimm der Punkt, an dem für sie Schluss ist. Denn eines ist klar: Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Und da gehören Verschwörungstheorien eben auch dazu. "Ich bin wirklich so dankbar dafür, dass wir in einem Staat leben, in dem das möglich ist. Dass es Verschwörungstheorien geben darf und dass man dafür nicht bestraft wird. Das macht mich dann wieder glücklich."