Das Erholungsheim Kindersolbad in Bad Dürrheim

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubte man fest an die heilende Wirkung von frischer Luft und salzigen Bädern. 1906 wurde am Waldrand, außerhalb von Bad Dürrheim, das "Kindersolbad des Badischen Frauenvereins in Dürrheim im Schwarzwald" gegründet.

Das Kindersolbad in Bad Dürrheim wurde zuletzt vom Badischen Roten Kreuz betrieben. Landesarchiv BW, Foto: Albert Rastedter Das Kindersolbad in Bad Dürrheim: Die Kinder wurden sechs Wochen lang verschickt, Besuch der Eltern war nicht erlaubt. Landesarchiv BW, Foto: Albert Rastedter Das Kindersolbad in Bad Dürrheim: Im Untersuchungszimmer soll es zu sexualisierten Übergriffen gekommen sein. Landesarchiv BW, Foto: Albert Rastedter Das Kindersolbad in Bad Dürrheim: Die Kinder durften sich kaum bewegen und sollten an Gewicht zunehmen. Landesarchiv BW, Foto: Albert Rastedter Kindersolbad in Bad Dürrheim: Viele ehemalige Verschickungskinder berichten von einer Atmosphäre der Angst und schwarzer Pädagogik. Landesarchiv BW, Foto: Albert Rastedter Kindersolbad in Bad Dürrheim: Private Spielsachen waren verboten. Landesarchiv BW, Foto: Albert Rastedter Kindersolbad in Bad Dürrheim: In den Schlafsälen wurden Geschwister und Freunde getrennt untergebracht. Landesarchiv BW, Foto: Albert Rastedter Kindersolbad in Bad Dürrheim: Auch in den Badewannen durften sich die Kinder nicht bewegen. Landesarchiv BW, Foto: Albert Rastedter