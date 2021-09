3G-Regel: Kaum Staus an der Schweizer Grenze

Auf den Schweizer Intensivstationen sind inzwischen ein Drittel der Betten von Corona-Patienten belegt. Unter anderem deshalb gilt bei der Einreise in die Schweiz jetzt die 3G-Regel.

Reisende in die Schweiz müssen ab sofort nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die verschärften Corona-Einreisegelungen haben am ersten Tag aber kaum Folgen für den Verkehr an der Grenze. SWR-Reporter Jan Ludwig berichtet von der Grenze bei Rheinfelden (Kreis Lörrach), dass die allermeisten Autofahrer ohne Probleme durchkommen. Stichprobenartige Kontrollen gebe es zwar, aber ohne große Auswirkungen auf den Grenzverkehr.

Wie sieht die neue Verordnung im Einzelnen aus?

Wer künftig in die Schweiz einreisen will – egal, ob mit dem Flugzeug, der Bahn, dem Bus oder dem Auto –, muss nun ein Covid-Zertifikat vorweisen. Wer also nicht geimpft oder genesen ist, muss sich vor der Einreise durch eine offizielle Stelle testen lassen. Vorgeschrieben ist für Ungeimpfte zudem ein zweiter Test, der nach vier bis sieben Tagen gemacht werden muss. Diesen zweiten Test muss man selbst bezahlen und der jeweiligen kantonalen Gesundheitsbehörde übermitteln. Ferner gibt es ab sofort eine weitere wichtige Auflage: Alle Einreisenden, also auch die Geimpften, müssen künftig online ein Einreiseformular ausfüllen.

Was bedeutet das für die Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregionen?

Für die hat die Schweiz glücklicherweise weitreichende Ausnahmen vorgesehen. Von der Test- und Formularpflicht ausgenommen sind nicht nur Grenzgängerinnen und Grenzgänger, sondern auch alle Bewohnerinnen und Bewohner der grenznahen Gebiete. Und das hat die Schweiz sehr großzügig ausgelegt. Als Grenzgebiet gelten ganz Baden-Württemberg, die angrenzenden französischen Departements, sowie Tirol und Vorarlberg. Das bedeutet: Wer in Südbaden wohnt und zum Beispiel einen Ausflug in die Schweiz machen will, muss sich weder testen lassen, noch ein Einreiseformular ausfüllen. Das Gleiche gilt auch für Schweizer, die nach Südbaden zum Einkaufen wollen. Auch sie müssen bei der Rückkehr in die Schweiz keine entsprechenden Papiere vorweisen.

Wie sehen die Kontrollen an den Grenzen aus?

Systematische Grenzkontrollen wird es mit Sicherheit nicht geben, haben die Verantwortlichen erklärt. Die Grenzwacht soll nur stichprobenartig kontrollieren oder eben nach Risikolage. Das heißt, wenn zu erwarten ist, dass besonders viele Menschen aus dem Ausland einreisen, zum Beispiel in den Herbstferien. Da wäre es möglich, dass in dieser Zeit zumindest die Schweizer Reiserückkehrenden verstärkt kontrolliert werden. Wer dann ohne Test oder Einreiseformular erwischt wird, muss eine Geldstrafe von bis zu 200 Franken zahlen. Bei gefälschten Zertifikaten wird sogar ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Schweiz war bislang für ihre eher lockeren Corona-Regeln bekannt. Warum hat sie jetzt die Einreise-Verordnung verschärft?

Die Schweiz hat nach den Sommerferien sehr schlechte Erfahrungen mit Reiserückkehrern gemacht. Vor allem in der Balkanregion haben sich viele mit Corona angesteckt und die Zahl der Neuinfektionen in der Schweiz ist dadurch sprunghaft angestiegen. Teilweise lag sie sogar dreimal so hoch wie in Baden-Württemberg. Aktuell sind immer noch rund 30 Prozent der Schweizer Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Momentan sinken die Zahlen zwar, aber die Schweiz hat ein weiteres großes Problem: der hohe Anteil an Impfskeptikern. Nur knapp 54 Prozent der Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind derzeit doppelt geimpft. Also deutlich weniger als in den meisten anderen europäischen Ländern.

