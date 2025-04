per Mail teilen

Nachdem ein Neunjähriger verschwunden war, ist er in der Nacht auf Sonntag wieder wohlbehalten in Elgersweier aufgetaucht. Die Polizei hatte micht einem Hubschrauber und Hunden nach ihm gesucht.

Ein neunjähriger Junge ist Samstagnacht in Elgersweier (Ortenaukreis) für etwa zwei Stunden verschwunden gewesen. Gerade erst war seine Familie aus München von einer Familienfeier in ihre Ferienwohnung in Elgersweier zurückgekehrt. Kurze Zeit später schon war der Junge mit Autismus über den Balkon entwischt. Es folgten sorgenvolle Stunden für die Eltern und eine groß angelegte Suchaktion. Gegen Mitternacht wurde der Neunjährige gefunden.

Neunjähriger verschwand über Balkon

Nachdem der Junge gegen 22 Uhr aus der Ferienwohnung verschwunden war, hatten die Eltern zunächst die nähere Umgebung abgesucht. Als sie ihn nicht finden konnten, verständigten sie die Polizei.

Diese leitete umgehend eine groß angelegte Suchaktion ein. Ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei, mehrere Streifen der Polizeireviere Offenburg und Lahr sowie eine Polizeihundeführerstaffel machten sich auf die Suche nach dem Jungen. Unterstützt wurden sie von den Feuerwehren Offenburg, Elgersweier und Zunsweier.

Security-Mann entdeckte Jungen in Schlafanzug

Am Ende kam der entscheidende Hinweis aber von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens. Er hatte einen Jungen im Schlafanzug durch das Industriegebiet in Elgersweier irren sehen und ihn aufgegriffen. Inzwischen ist der Junge wieder wohlbehalten bei seinen Eltern.