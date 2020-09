Nach mehreren Monaten hat die Freiburger Polizei einen 6-jährigen Jungen wieder gefunden, der im Mai in einem Kinderdorf in Sulzburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) vermisst gemeldet wurde. Durch Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden das Kind und seine Mutter vor wenigen Tagen in Köln angetroffen. Die beiden hatten sich dort nach ersten Erkenntnissen bei Bekannten aufgehalten. Der Junge wurde in die Obhut des Jugendamtes gegeben, so die Polizei. Ermittlungen gegen die Mutter wegen Kindesentziehung laufen.