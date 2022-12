Vermisster Mann an Heiligabend am Schauinsland gerettet

Die Bergwacht hat an Heiligabend einen seit mehreren Tagen vermissten Mann aus einem Waldstück am Schauinsland gerettet. Hubschrauber und Polizei waren ebenfalls im Einsatz.

Ein seit mehreren Tagen vermisster 40-jähriger Mann aus Freiburg konnte am Heiligabend von Einsatzkräften der Bergwacht in einem Waldstück am Schauinsland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gerettet werden. Zuvor wurde er mit einem Großaufgebot und im Rahmen einer Vermisstenfahndung der Polizei gesucht.

Laut Adrian Probst, Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald, hatte der Mann sehr viel Glück. Vor allem der Wetterumsturz habe ihm das Leben gerettet und auch, dass er Wasser zum Trinken gefunden hatte:

Hund eines Försters findet den Mann eher zufällig

Der Hund eines Försters hatte den Fundort zufällig angezeigt, woraufhin die Bergwacht am Samstag gegen 11 Uhr alarmiert wurde. Im Einsatz waren neben 14 Bergrettern aus Münstertal und Sulzburg auch ein Hubschrauber der DRF Luftrettung, ein Rettungsspezialist Helikopter der Bergwacht Schwarzwald, die Polizei und der Malteser Hilfsdienst.

Einsatzkräfte der Bergwacht retten an Heiligabend einen 40-jährigen Vermissten am Schauinsland, nachdem der Hund eines Försters angeschlagen hatte. Bergwacht Schwarzwald

Nach der medizinischen Versorgung am Boden wurde der verletzte und nicht mehr gehfähige Mann mit der Winde des Rettungshubschraubers aus dem Waldstück gerettet und in ein Freiburger Krankenhaus geflogen. "Dass wir den Mann an Heiligabend finden und retten konnten, freut uns sehr. Damit konnten unsere Mannschaften den dritten Such- und Rettungseinsatz in dieser Woche erfolgreich beenden und freuen sich nun auf hoffentlich ruhige und schöne Weihnachtstage", so Bergwacht-Einsatzleiter Nils Hodapp am Samstag.