Polizei bestätigt: Vermisstes 14-jähriges Mädchen aus Gottenheim ist tot

Bei einer in Hessen gefundenen Leiche handelt es sich um die seit Tagen vermisste Jugendliche aus Gottenheim (Breisgau-Hochschwarzwald). Das hat die Obduktion ergeben.

Die Polizei bestätigte am späten Samstagabend den Tod der Jugendlichen. Die Leiche des Mädchens wurde demnach im hessischen Wetteraukreis gefunden - in einem Naturschutzgebiet am Teufelsee in der Nähe von Bad Nauheim. Weitere Details zum Fundort nannte die Polizei nicht.

Auch ob die 14-Jährige einem Verbrechen zum Opfer fiel, ist noch nicht bekannt. Die Polizei will sich zum Ermittlungsverfahren erst wieder auf einer Pressekonferenz am Montag äußern.

14-Jährige war seit über einer Woche vermisst

Die Jugendliche hatte am Abend des 21. Juli ihr Elternhaus in Gottenheim (Breisgau-Hochschwarzwald) verlassen und galt seitdem als vermisst. Die Polizei fahndete tagelang mit Hochdruck nach ihr - auch mit Hunden und unterstützt von einem Polizeihubschrauber. Auch viele Freiwillige halfen bei der Suche nach dem Mädchen.

Tuniberg-Höhenweg bei Gottenheim: Hier verliert sich die Spur der 14-jährigen SWR Gabi Krings

Fundort 300 Kilometer von Elternhaus entfernt

Am späten Freitagabend teilte die Polizei Freiburg dann mit, dass eine tote weibliche Person in Hessen im Wetteraukreis gefunden worden sei. Das Ergebnis der Obduktion brachte am Samstagnachmittag dann Gewissheit: Bei der Toten handelt es sich um die 14-Jährige aus Gottenheim.

Der Fundort der Leiche ist etwa 300 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Wie und warum das Mädchen nach Hessen kam, ist noch unklar. Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen wiederholt mitgeteilt, dass es bisher keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe.