per Mail teilen

Martin S. ist seit über 30 Jahren ein sehr aktives Mitglied im Verein. Zuverlässig kümmert er sich um die Geschäftsstelle. Bis vor zwei Wochen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Das spurlose Verschwinden von Martin S. besorgt seit einigen Tagen die Menschen in der Ortenau. Denn er ist hier kein Unbekannter, im Gegenteil. Viele kennen ihn wegen seines Engagements beim Offenburger Fußballverein (FV). Er übernimmt viele Aufgaben im Hintergrund. Sei es auf der Geschäftsstelle oder als Organisator für den Spielbetrieb der Jugendmannschaften. "Er war jeden Tag da. Er war mit das Herzstück des Vereins. Wenn man eine Frage hat, dann geht man zu Martin", erzählt Stefan Klein, Geschäftsführer Sport beim Offenburger FV.

Fußballverein in Sorge: Martin S. ohne jegliches Anzeichen verschwunden

Über 30 Jahre ist Martin S. im Verein aktiv. Stefan Klein hat ihn schon an seinem ersten Tag kennengelernt. Eigentlich gilt S. als zuverlässig. Bis vor Kurzem hat er täglich mit anderen Mitgliedern des Offenburger FV in Kontakt gestanden. Umso untypischer ist es, dass er sich auf Anfragen nicht zurückmeldet. "Es gab keine Anzeichen, nichts. Es ist, als sei er einfach aus dem Leben herausgerissen", sagt Klein.

Der 59-jährige Martin S. wird vermisst. Mit einer öffentlichen Fahndung sucht die Offenburger Polizei nach dem Mann. Polizeipräsidium Offenburg

Ehemalige Spieler des Offenburger Fußballvereins teilen Suchaufruf

Weil Martin S. so bekannt ist, sind viele wegen seines Verschwindens beunruhigt. Insbesondere ehemalige Jugendspieler des Offenburger FV, die Martin S. während ihrer Zeit im Verein kennengelernt hatten, teilen in den sozialen Medien einen Suchaufruf. Auch weit über den Fußball hinaus ist die Anteilnahme laut Geschäftsführer Stefan Klein groß: "Mein ganzes Telefonbuch hat die Aufrufe geteilt. Die ganze Ortenau kennt ihn, das ist überall Thema".

Auch der Arbeitgeber von Martin S. teilte eine Suchmeldung auf Social Media:

Vermisst wird unser Mitarbeiter Martin... - Otto Lehmann GmbH | Facebook

S. ist für das Unternehmen im Außendienst tätig und verkauft Halterungen für Photovoltaikanlagen. Martin S. verschwand mitsamt seines Dienstfahrzeugs. Es handelt sich um einen dunkelblauen VW Tiguan mit Regensburger Kennzeichen.

Ein dunkelblauer VW Tiguan. Das Auto, mit dem Martin S. verschwand, sieht genauso aus. Polizeipräsidium Offenburg

Bisher keine Hinweise auf Verbleib von Martin S.

Laut Polizeipräsidium Offenburg gibt es bisher keine konkreten Hinweise oder Anhaltspunkte, was mit Martin S. passiert sein könnte. Die Ermittler haben laut Polizei den Bereich um den Wohnort und diejenigen Orte abgesucht, an denen sich Martin S. häufig aufgehalten hat. Eine Ortung seines Handys oder Autos sei nicht möglich gewesen. Weil bisherige Suchen ohne Ergebnis blieben, fahnden die Ermittler jetzt öffentlich nach Martin S. Zwei Wochen nach dem Verschwinden sind neue Hinweise wichtiger denn je, denn der 59-Jährige ist aufgrund einer Krankheit auf Medikamente angewiesen. Er könne sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden.

Haben Sie Martin S. gesehen oder einen Hinweis, wo er sein könnte? Die Polizei Offenburg bittet um Kontaktaufnahme .